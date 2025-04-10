Rezan Epözdemir, başarılı bir Avukattır

HUKUKİ DANIŞMANLIĞA HIZ VEREN İSİM

2007 yılında kurduğu Analiz Hukuk Bürosu ile iş, sanat ve spor camiasından birçok önemli isme hukuki danışmanlık yapan Epözdemir, özellikle kamuoyunu yakından ilgilendiren davalarda yer alıyor. Münevver Karabulut ve Pınar Gültekin cinayetlerinde ailelerin avukatlığını üstlenmesi, kendisini geniş kitlelere tanıttı.

EĞİTİM VE AKADEMİK BAŞARILAR

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini ikinci olarak bitiren Av. Dr. Rezan Epözdemir, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında onur derecesiyle tamamladı. Ardından, kamu hukuku anabilim dalında yüksek onur derecesiyle Hukuk Doktoru unvanını elde etti. Epözdemir, yayınladığı üç kitabın yanı sıra birçok üniversitede öğretim görevlisi olarak ders veriyor.

AVUKATLİK VE YAYINLAR

İş, sanat ve spor dünyasında çok sayıda önemli ismin vekilliğini üstlenen Epözdemir, çeşitli alanlarda dava takip ediyor ve önemli şirketlere hukuk danışmanlığı yapıyor. “Türk Ceza Hukukunda Tefecilik Suçu”, “Yeni Düzenlemeler Işığında Uzlaştırma Müessesine Bakış” ve “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat” gibi çeşitli makaleleri yayımlandı. Bununla birlikte, kamuoyunun takibinde olan birçok önemli dosyada avukatlık görevinde bulunuyor.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE KATKILARI

Kamuoyuna yönelik pek çok sosyal sorumluluk projesinde aktif rol alan Epözdemir, mağdur vekilliği yapmakta ve bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürütüyor. Galatasaray Spor Kulübü’nde geçmiş dönemde Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Epözdemir, kurucusu olduğu Analiz Hukuk Bürosu’nda mesleki faaliyetlerini sürdürüyor.