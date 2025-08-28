Rezan Epözdemir’in Galatasaray Üyeliği Askıya Alındı

TUTUKLULUĞU SÜREN AVUKATIN ÜYELİĞİ ASKIDA

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklandı. Halen Çorlu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Epözdemir’in Galatasaray Kulübü üyeliği, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle askıya alındı. Üyeliğinin askıya alınma sebebi ise Fetullahçı Terör Örgütü’ne yardım ve siyasal ile askeri casusluk iddiaları oldu. Epözdemir’in ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

RÜŞVET VE CASUSLUK İDDİALARI

Rezan Epözdemir, FETÖ’ye yardım etme ve siyasal ile askeri casusluk suçlarıyla ilişkilendirilen toplamda iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gizlilik kararı altında yürütülen rüşvet soruşturmasında ifadesi alınan tanık A.D., Epözdemir’in rüşvet aldığına dair üç farklı olaydan bahsetti. Tanık A.D., Epözdemir’in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki bir olayda, kendisi ile C.Ç. arasında bir tahliye işlemi için toplamda 150 bin dolar rüşvet alındığını öne sürdü. Bu süreçte, 75 bin dolarlık kısmın 7 Temmuz 2021’de C.Ç. tarafından Epözdemir’e ulaştırıldığı iddia edildi. Ayrıca, dosya kapsamındaki WhatsApp kayıtlarının da 7 Temmuz 2021’de rüşvet alındığını doğruladığı ifade edildi.