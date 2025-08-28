Rezan Epözdemir’in Galatasaray Üyeliği Askıya Alındı

AVUKATIN TUTUKLANMASI VE ÜYELİĞİNİN ASKIDA OLMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Galatasaray Kulübü, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Epözdemir’in üyeliğini oy birliğiyle askıya aldı. Hakkında bulunan Fetullahçı Terör Örgütü’ne yardım ile siyasal ve askeri casusluk iddiaları sebebiyle üyeliği askıya alınan Epözdemir’in ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtiliyor.

RÜŞVET İDDİALARI VE TANIK BEYANLARI

Epözdemir, rüşvet, FETÖ’ye yardım ile siyasal ve askeri casusluk suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Gizlilik kararı verilen rüşvet soruşturmasında ifadesi alınan tanık A.D., Epözdemir’in rüşvet aldığına dair üç farklı eylem olduğunu öne sürdü. Tanık A.D., vekalet ilişkisinin bulunmadığı 2021 yılındaki bir olayda, Epözdemir ile C.Ç.’nin bir tahliye işlemi karşılığında toplam 150 bin dolar rüşvet aldıklarını iddia etti. Bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021’de Epözdemir’e teslim edildiği ve dosyadaki WhatsApp kayıtlarının bu durumu doğruladığı ifade edildi.