Rezan Epözdemir’in Soruşturmasında Şok İfadeler!

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos günü “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Bu süreçte yeni bilgilere ulaşmaya devam ediliyor. Epözdemir soruşturması içinde kendisine ifade veren eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesi gün yüzüne çıktı. Detayları CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz aktardı.

KATİBİN İFADESİNİN ÖNEMİ

Tokaz, Cengiz Çallı’nın 2016-2021 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığını belirtti. Tutuklama sürecinin bu dönemde Rezan Epözdemir ile savcı Çallı arasında gelişen ilişkilerle başladığını vurguladı. Kürşat Yılmaz’ın ifadelerinden, Rezan Epözdemir’in, “Alakası olmayan olaylarla bile Cengiz Çallı’yı ziyaret ettiğini” öğrendik. Yılmaz; “O dönemde olağan akışa aykırı birçok olayla karşılaştım. Rezan Epözdemir’in müvekilliğini yaptığı bir otel ile ilgili medya üzerindeki haberlerin erişim engeli getirmesi, yetkisizlik içinde yapılan bir müdahaleydi” dedi.

LÜKS RESTORAN BULUŞMALARI

Yılmaz, ayrıca, avukat Epözdemir’in Bakırköy’deki davaları dışında diğer adliyelerdeki süreçlerin hızlandırılması için de Çallı’dan destek istemek üzere sık sık bir araya geldiklerini belirtti. Üstelik Cengiz Çallı ile Rezan Epözdemir’in lüks restoranlarda sık sık buluştuğunu ve tüm harcamaların Epözdemir tarafından yapıldığını vurguladı. Cengiz Çallı’yı arayarak müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için de ricada bulunduğunu ifade etti ve Çallı’nın bu yasağı kaldıracak yetkili birimlerle görüştüğünü aktardı.

ÖNEMLİ SORUŞTURMA

Kürşat Yılmaz’ın ifadesi, Rezan Epözdemir ile Cengiz Çallı arasındaki ilişkilerin yanı sıra savcılığın dikkatini çeken unsurlar barındırıyor. Yılmaz’a yöneltilen “Bu süreçte maddi kazancın oldu mu?” sorusuna verdiği cevap da dikkat çekti. Yılmaz; “Herhangi bir maddi kazanç elde etmedim. Savcı ne istediyse onu yaptım. Kime evrak gönderilmesi gerekiyorsa onu gönderdim” şeklinde yanıt verdi. Şimdi gözler HTS kayıtları ve para hareketlerine çevrildi. Kürşat Yılmaz’ın anlattıkları, savcılık tarafından yürütülen “makaron soruşturması” ile bağlantılı olarak değerlendiriliyor.