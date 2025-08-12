Rezan Epözdemir Soruşturması Derinleşiyor! Gözaltılar Artıyor

REZAN EPOZDEMİR SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR!

Rezan Epözdemir, “siyasal ve askeri casusluk” ile “FETÖ’ye yardım” suçlarından gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre; Epözdemir ile bağlantılı olduğu iddia edilen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çalı’nın katibi ve birçok kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN YOLSUZLUK AYAĞI

Erdinç, “Bu gözaltıların, soruşturmanın yolsuzluk ayağı kapsamında yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında koruma polisleri de tanık olarak ifade verecek.” diye belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir hakkında “rüşvet”, silahlı terör örgütü “FETÖ/PDY’ye yardım” ile “siyasal ve askeri casusluk” suçlarından iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü ilan etmişti. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde ‘avukat Rezan Epözdemir’ başlıklı haber içerikleri ile ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ile ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir.” ifadesi yer aldı.