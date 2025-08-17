Rezan Epözdemir Soruşturması Derinleşiyor! Savcı Katibinden Şok Açıklamalar

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos’ta “rüşvete aracılık etmek” suçundan tutuklanmasının ardından yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Soruşturma süreci, Epözdemir’in ifadesine başvurulduğu eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın beyanları ile şekilleniyor. Detayları CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz aktarıyor.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ VE YETKİ AŞIMI

Merve Tokaz, Cengiz Çallı’nın 2016-2021 döneminde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda savcı olarak görev yaptığını belirtiyor. Tutuklama süreci, Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı arasındaki ilişki ile başladı. Katip Kürşat Yılmaz’ın ifadesine göre, Epözdemir’in Cengiz Çallı ile çeşitli konularda ilişkisinin bulunduğu ve yetki aşımına yönelik müdahalelerde bulunduğu ifade ediliyor. Yılmaz, “Rezan Epözdemir’in Cengiz Çallı ile görüşmelerinin çok yoğun olduğunu” vurguladı.

LÜKS ORTAMDA BULUŞMALAR

Kürşat Yılmaz, Epözdemir’in kendilerine ait dosyalar dışında, diğer adliyelerdeki dosyalar hakkında da destek almak için Cengiz Çallı ile iletişim kurduğunu söyledi. Çallı’nın bu konuları çözmek için diğer adliyelerle irtibat kurduğunu aktarıyor. Yılmaz, “Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı sık sık lüks restoranlarda bir araya gelirdi” açıklamasını yaptı. Ayrıca, 2016-2017 yıllarında Avukat Epözdemir’in Çallı’dan, başka bir müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istediğini ve bu isteğin Çallı tarafından uygun bir birimle görüşülerek gerçekleştirildiğini belirtti.

MADDİ HAKİMİYETİ AŞAĞILAMAK

Kürşat Yılmaz, avukat Epözdemir ile savcı Çallı arasındaki sürekli bağlantıyı vurgulayarak, soruşturmalarla ilgili destek aldığını söyledi. Sorular arasında Yılmaz’a, “Senin bu süreçte maddi kazancın oldu mu?” sorusu yöneltildiğinde, Yılmaz, “Herhangi bir şekilde tek bir maddi kazanç elde etmedim. Savcı ne istendiyse onu yaptım” şeklinde cevap verdi.

HTS VE PARA HAREKETLERİNE DİKKAT!

Kürşat Yılmaz’ın ifadeleri, soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturuyor. Cengiz Çallı’nın, ‘makaron soruşturması’ olarak bilinen bir soruşturmanın savcısı olduğu dönemde Rezan Epözdemir ile bağlantısı dikkat çekiyor. HTS kayıtları ve para hareketleri, soruşturmayı şekillendirmek için önemli veriler sağlıyor.