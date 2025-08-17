Rezan Epözdemir Soruşturması Genişliyor! Katibin Şok İfadeleri

SON GELİŞMELER VE DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos’ta “rüşvete aracılık etmek” suçuyla tutuklandı ve bu süreçte yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Soruşturmalarla ilgili açıklamalara göre, Epözdemir’in durumu hakkında ifade veren eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın sözleri dikkat çekiyor. CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, bu duruma ilişkin detayları aktardı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAKİ GÖRÜŞMELER

Tokaz, Cengiz Çallı’nın 2016-2021 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görev yaptığını belirtti. Rezan Epözdemir ile Çallı arasındaki ilişkilerin tutuklamaya giden olayların temeli oluşturduğunu ifade etti. Kürşat Yılmaz, “O dönemde hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşündüğüm birçok olayla karşılaştım” dedi. Yılmaz, yine Rezan Epözdemir’in, kendi müvekilinin bir oteli hakkında yayınlanan bir haberle ilgili Cengiz Çallı’ya başvurarak yetkisiz bir erişim engeli getirmesine dair bilgilere de yer verdi.

SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLARDI

Yılmaz, Rezan Epözdemir’in, Bakırköy’deki dosyalarının dışında diğer adliyelerde yer alan dosyaları için de Cengiz Çallı’dan destek istediğini ifade etti. Cengiz Çallı’nın, bu konuları çözmek amacıyla diğer adliyeleri aradığını belirtti. Katip Yılmaz, Cengiz Çallı ile Rezan Epözdemir’in sıkça lüks restoranlarda bir araya geldiğini, tüm harcamaların Epözdemir tarafından karşılandığını dile getirdi. 2016 ve 2017 yıllarında, Epözdemir’in ilgili olmayan bir durumda Çallı’dan başka bir müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağını kaldırması için yardım istediği ve bu isteğin yerine getirildiği bilgisi verildi.

MAADDİ KAZANÇ SORUSU VE GÖZLEMLER

Kürşat Yılmaz, sorulara yanıt verirken “Herhangi bir şekilde tek bir maddi kazanç elde etmedim. Savcı ne istendiyse onu yaptım” dedi. Bu noktada Yılmaz’ın ifadesinin, Cengiz Çallı’nın ‘makaron soruşturması’ olarak bilinen süreçteki ilişkilerini ortaya koyması açısından önemli olduğu belirtiliyor. Şimdi gözler HTS kayıtları ve para hareketlerinde. Bu belgeler, soruşturmayı şekillendirecek unsurlar arasında yer alıyor.