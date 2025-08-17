Rezan Epözdemir Soruşturması Genişliyor! Katipten Şok İfadeler!

İKİ AYRI SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN AVUKATIN İFADESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos günü “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmaya dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Epözdemir’in soruşturmasıyla ilgili ifade veren eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesine ulaşıldı ve bu detaylara CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz ulaştırdı.

KATİBİN ÇARPICI İFADESİ

Tokaz, Cengiz Çallı’nın 2016-2021 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirtti. Tutuklamaya giden sürecin, bu dönemde Rezan Epözdemir ve savcı Çallı arasındaki ilişkilerle başladığını ifade etti. Yılmaz, katip olarak bazı anekdotları paylaştı; “O dönemde hayatın olağan akışına aykırı birçok olayla karşılaştım. Rezan Epözdemir, müvekili olduğu bir otel ile ilgili medyada yer alan haber konusunu gündeme getirerek, yetkisi olmamasına rağmen Cengiz Çallı’nın böyle bir habere erişim engeli koyduğunu ifade etti.”

LÜKS RESTORANLARDA BULUŞMAKTA ZORLUK YOKTU

Yılmaz, Rezan Epözdemir’in Bakırköy’deki davaların dışında diğer adliyelerle alakalı süreçlerin hızlandırılması için Cengiz Çallı’dan yardım istediğini ve Çallı’nın da bu konuda diğer adliyeleri aradığını söyledi. Ayrıca, iki ismin sık sık lüks restoranlarda bir araya geldiğini belirterek, “İkisi de İstanbul’un çeşitli noktalarında lüks mekanlarda buluşuyorlardı ve harcamaları Rezan Epözdemir tarafından karşılanıyordu” dedi. Yılmaz, 2016-2017 yıllarında Rezan Epözdemir’in Cengiz Çallı’yı arayarak, tamamen alakasız bir müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep ettiğini belirtti. Çallı da bu yasağın kaldırılması için gerekli birimlerle görüşerek konuyu çözdü.

SORUŞTURMANIN SEYRİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERİYOR

Kürşat Yılmaz’a yöneltilen, “Bu süreçte maddi kazancın oldu mu?” sorusu üzerine Yılmaz, “Herhangi bir şekilde maddi kazanç elde etmedim. Savcı ne istediyse onu yaptım. Talep edilen evrakları gönderdim” yanıtını verdi. Yılmaz’ın ifade ettiği detaylar, Cengiz Çallı’nın ‘makaron soruşturması’ olarak bilinen süreçte Rezan Epözdemir ile bağlantılarının savcılığın dikkatinde olduğunu göstermektedir. HTS kayıtları ve maddi hareketler, bu soruşturmanın gidişatında belirleyici rol oynayabilir.