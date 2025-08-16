Rezan Epözdemir Soruşturması Genişliyor! Savcı Katibinden Şok İfadeler

İKİ AYRI SORUŞTURMA DAHİLİNDE GÖZALTINA ALMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki farklı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos günü “rüşvete aracılık etmek” suçundan tutuklandı. Bu süreçte yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Epözdemir’in soruşturması kapsamında ifade veren eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesine ulaşıldı. Detayları CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz aktardı.

KATİBİN DİKKAT ÇEKEN İFADESİ

Tokaz; Cengiz Çallı’nın 2016-2021 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirterek, sürecin Rezan Epözdemir ve savcı Çallı arasındaki ilişkilerle başladığını aktardı. Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesinden detayları paylaşan Tokaz; “O dönemde hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşündüğüm birçok olayla karşılaştım. Bunlardan biri, Rezan Epözdemir’in müvekilliğini yaptığı bir otel ile alakalı medyada çıkan haberle ilgili. Yetkisizlik bulunmasına rağmen, yani Cengiz Çallı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yetkili olmamasına rağmen, Rezan Epözdemir’in Cengiz Çallı ile ilişkisi sonrası söz konusu haberlere erişim engeli getirdiğini” söyledi.

Yılmaz, Rezan Epözdemir’in kendi bürolarıyla ilgili olmayan olaylarla dahi Cengiz Çallı’yı ziyaret ettiğini belirtti. Hatta Çallı’nın masasına oturarak UYAP sistemi üzerinden üçüncü kişiler hakkında kişisel ve kimlik bilgilerine ulaştığını aktardı. Ayrıca, Epözdemir’in Bakırköy’deki dosyaların haricinde diğer adliyelerdeki süreçlerin hızlandırılması için Çallı’dan destek istediğini, Çallı’nın da bu konuları çözmeye çalıştığını ifade etti.

LÜKS RESTORANLARDA BULUŞMALARI

Yılmaz, Cengiz Çallı ile Rezan Epözdemir’in sık sık lüks restoranlarda bir araya geldiğini de dile getirdi. İkisi birlikte İstanbul’un çeşitli bölgelerinde lüks restoran ve tatillere gitmekteydi ve tüm harcamalar Avukat Rezan Epözdemir tarafından karşılanıyordu. 2016 ve 2017 yılları arasında Rezan Epözdemir’in Cengiz Çallı’yı arayarak alakasız bir müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istediğini, Çallı’nın da yetkili birimlerle görüşerek yasağı kaldırttığını kaydetti. Yılmaz, ayrıca avukat Epözdemir ile savcı Çallı arasında sürekli bir ilişki bulunduğunu ve soruşturmalarla ilgili destek alındığını belirtti.

HTS KAYITLARI VE PARA HAREKETLERİ

Kürşat Yılmaz’a, “Senin bu süreçte maddi kazancın oldu mu?” sorusunu yönelten yetkililer, Yılmaz’ın “Herhangi bir şekilde tek bir maddi kazanç elde etmedim. Savcı ne istendiyse onu yaptım. Savcı kime evrak gönderilmesi istendiyse onu gönderdim” yanıtını aldığını bildirdi. Katip Yılmaz’ın ifadeleri son derece kritik bir öneme sahip. Çünkü Cengiz Çallı, ‘makaron soruşturması’ olarak bilinen dava sürecinde Rezan Epözdemir ile olan bağlantısı nedeniyle savcılığın radarında bulunuyor. HTS kayıtları ve para hareketleri bu soruşturmayı şekillendirebilir.