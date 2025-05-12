Ekonomi

Rezerve Artışı Oldu: Düşüş Sona Erdi

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TOPLAM REZERVLERDEKİ ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Mayıs ile sona eren haftada yaklaşık 5,8 milyar dolar artış göstererek 144,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu durum, son 7 haftadır süregelen düşüş serisinin sona erdiğini ortaya koyuyor.

ÖNCEKİ HAFTAYLA KARŞILAŞTIRMA

ForInvest Haber’in TCMB verileri temel alınarak yaptığı hesaplamalarda, bir önceki hafta toplam rezervler 138,5 milyar dolar düzeyindeydi. 9 Mayıs haftasıyla birlikte rezervlerde önemli bir iyileşme yaşandı. 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolara ulaşan rezervlerin, güncel verilere göre bu zirveye kıyasla yaklaşık 28,9 milyar dolarlık bir azalış gösterdiği dikkat çekiyor.

HAFTALIK VERİLER AÇIKLANACAK

TCMB’nin haftalık rezerv verilerinin 16 Mayıs Perşembe günü saat 14.30’da resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu açıklama, piyasalarda ilgiyle takip edilecektir.

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