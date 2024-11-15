Rezervlerde Dikkat Çekici Düşüş Yaşandı

DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

TCMB’nin haftalık para ve banka istatistik raporunda, 8 Kasım itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 884 milyon dolar azalışla 92 milyar 121 milyon dolara geriledi. Toplam rezervler ise bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalarak 157 milyar 308 milyon dolara indi. Bu durum, Merkez Bankası’nın rezervlerinde dikkat çekici bir azalma yaşandığını gösteriyor.

ALTIN REZERVLERİNDEN KAYIP

Ayrıca, döviz rezervlerindeki gerilemeye ek olarak, altın rezervlerinde de kayıp yaşandı. Altın rezervleri, önceki haftaya göre 1 milyar 427 milyon dolar düşüşle 65 milyar 187 milyon dolara geriledi. TCMB’nin açıkladığı verilere göre, bu dönemde altın rezervleri 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolara indi. Bu durumda, TCMB’nin toplam rezervleri, 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalarak 159 milyar 619 milyon dolardan 157 milyar 308 milyon dolara düştü.