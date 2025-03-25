Rezidansta Çıkan Yangın Söndürüldü

İNŞAATTA YANGIN ÇIKTI

Sarıyer’de inşaatı 35 yıldır süren bir rezidansta işçilerin kaynak yaptığı sırada yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının, Sarıyer Hacıosman’da saat 12.00 sıralarında, kaba inşaatı devam eden 30 katlı binanın 10’uncu katında ortaya çıktığı belirtildi. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, işçilerin kaynak işlemi gerçekleştirdiği esnada bu durumun yangına neden olduğu anlaşıldı.

BİR ÖNCEKİ YANGIN DA Unutulmadı

Geçtiğimiz Kasım ayında yangın çıkan rezidansa, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan kimse bulunmazken, rezidans içerisinde maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.