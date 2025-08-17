Rica Apriyanti Evlendi, Eyüp Aslan

ENDONEZYA’DAN TRABZON’A GELEN İKİ AŞIK

Endonezya’dan çalışma amacıyla yaklaşık dört yıl önce Trabzon’a gelen Rica Apriyanti, Eyüp Aslan ile hayatını birleştirdi. Lojistik sektöründe çalışan 41 yaşındaki Eyüp Aslan ve 38 yaşındaki resepsiyonist Rica Apriyanti’nin nikah töreni Ortahisar Belediyesi salonunda gerçekleşti. Törene aile bireyleri, yakın arkadaşlar ve Endonezya Trabzon Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu da katıldı. Çiftin şahitliğini üstlenen Çakıroğlu, nikah akdinin ardından gelinin evlilik cüzdanını teslim etti. Davetlilere teşekkür eden çift, bu özel günlerinde yanlarında olan herkese minnettar olduklarını belirtti.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Eyüp Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rica Apriyanti’ne ilk görüşte aşık olduğunu ifade etti. Aslan, arkadaş grubuyla birlikte Trabzon’un tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiği Apriyanti ile ilişkilerinin bu şekilde başladığını aktardı. Eyüp Aslan, Apriyanti Türkçe bilmediği için iletişimlerini çevrimiçi dil programlarıyla sağladıklarını ve bu durumun aralarında bir engel teşkil etmediğini belirtti. Tanıştıktan kısa bir süre sonra ailelerin de bir araya geldiğini vurgulayan Aslan, “Ailelerimiz makul karşıladı. Endonezya ve Türkiye’nin çok iyi ilişkileri var zaten. Biz de bunu evlilikle pekiştirdik.” ifadelerinde bulundu.

ÇEKİNGENLİK SONRASI AŞK

Gelin Rica Apriyanti ise, “Eyüp tanışmak istediğinde ben çekindim çünkü burada yabancıydım. Zaman geçtikten sonra ona inandım. Onu çok seviyorum.” sözleriyle hislerini dile getirdi. Bu şekilde başlayan sevgi dolu hikaye, iki ülke arasında güzel bir birlikteliğe dönüşmüş oldu.