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Spor

Ricardo Quaresma’dan Jorge Jesus Açıklaması

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QUARESMA’NIN PODCAST KONUŞMALARI

Beşiktaş’ın eski oyuncusu Ricardo Quaresma, Junior Coimbra Show adlı podcast programında yer aldı. Programda Jose Mourinho ve Jorge Jesus’un değerlendirmesini yapan Portekizli futbolcu, Flamengo’ya transfer olma durumunun neredeyse gerçekleştiğini ifade etti.

FLAMENGO TRANSFERİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Quaresma, Flamengo’ya transferinin nasıl gerçekleştiğini ve bu sürecin detaylarını paylaşarak, “Flamengo’ya transfer olmaktan bir adım uzaktım” dedi. Bu durum, hayranları ve futbol dünyası için dikkat çekici oldu. Quaresma’nın kariyerindeki bu dönem, başarıları ve söz konusu transferle ilgili söylemleri merak uyandırdı.

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