Richard Chamberlain 90 Yaşında Hayatını Kaybetti

RICHARD CHAMBERLAIN’İN KAYBI

ABD’li oyuncu Richard Chamberlain’in Hawaii’de geçirdiği felç sonrası gelişen komplikasyonlar sebebiyle yaşamını yitirdiği duyuruldu. 90 yaşında hayatını kaybeden Chamberlain, genç yaşından itibaren birçok önemli projede yer almış bir isim olarak tanınıyor.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

Richard Chamberlain, ‘Geçmişi Olmayan Adam’, ‘Terlik ve Gül’, ‘Monte Kristo Kontu’, ‘Süleyman’ın Hazinesi’, ‘Dr. Kildare’, ‘Shogun’ ve ‘Gazap Kuşları’ gibi unutulmaz yapımlarda yer aldı. 1934 yılında Beverly Hills’te dünyaya gelen Chamberlain, gençliğinde Pomona College’da resim eğitimi aldıktan sonra ABD ordusunda görev yaptı. Ardından oyunculuk eğitimine yöneldi ve 1961 yılında başrolünü oynadığı Dr. Kildare dizisi sayesinde geniş kitlelerce tanınmaya başladı. Bu rol, onu anında bir gençlik ikonu haline getirdi.

1963-1965 yılları arasında Photoplay dergisi tarafından üst üste üç yıl ‘en popüler erkek oyuncu’ unvanını kazanan Chamberlain, 1980’lerde televizyon dünyasında ‘mini dizi kralı’ olarak tanındı. Shogun ve The Thorn Birds gibi büyük yapımlarda başrol üstlendi. Özellikle The Thorn Birds, ABD televizyon izleyicisinin yüzde 60’ına ulaşarak 16 dalda Emmy adaylığıyla dikkat çekti.