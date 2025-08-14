Haberler

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ın UEF A İddiasını Açıkladı

Rıdvan Dilmen’DEN BEŞİKTAŞ’A TRANSFER ÖNERİLERİ

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor’da gerçekleştirdiği açıklamalarla Beşiktaş’ın transfer gündemi üzerinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, Orkun Kökçü ve Abraham’ın Beşiktaş için doğru isimler olduğunu belirtti. Ayrıca, Jurasek için sabırlı olunması gerektiğini ifade etti. Beşiktaş’ın, iyi bir sağ bek, sol kanat ve kaliteli bir stoper transfer etmesi gerektiğini aktardı.

SİYAH-BEYAZLILARIN YARI FİNAL İHTİMALİ

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki şansını değerlendirerek “Siyah-beyazlıların UEFA Konferans Ligi’nde yarı final oynama ihtimali yüzde 80” dedi. Eğer bu iddia gerçekleşirse, Beşiktaş Avrupa kupalarında ilk kez yarı finalde yer alma hakkı kazanacak. Daha önce, Siyah-beyazlılar 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası, 2002-2003’te UEFA Kupası ve 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselmişti.

Edirne’de Cenaze Töreni Düzenlendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Evrim Oluçay ve Atakan Yılmazdere, Edirne'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Aile ve kalabalık bir topluluk katıldı.
Beşiktaş, St. Patrick’s’i Geçerse, Lausanne’la Oynar

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's takımını yenmesi durumunda play-off aşamasında Lausanne ile mücadele edecek.

