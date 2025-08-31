Rıdvan Dilmen, Eray Yazgan’a yanıt verdi

Rıdvan Dilmen’İN AÇIKLAMALARI

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’ın yaptığı açıklamalar hakkında konuştu. HT Spor’da gerçekleşen yayında, Eray Yazgan’ın “Galatasaray, ahlak dersi vererek Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız” sözlerine atıfta bulundu.

AHLAK KAVRAMINI TARTIŞIYOR

Rıdvan Dilmen, Eray Yazgan’ın bu açıklamalarını yanlış bulduğunu ifade ederek, “Ahlak ve ahlaksızlık kelimesi çok kolay kullanılacak kelimeler değildir. Fenerbahçe için de, Eray Yazgan için de geçerlidir. Kerem konusunu ahlaka bağlamak doğru değildir” diye konuştu.

GEÇMİŞTEKİ BİR OLAYI ANLATTI

Devam eden Dilmen, geçmişte yaşanan bir olayı hatırlatarak, “Galatasaray, Monaco’yu eleyip yarı finale çıktı. Biz Fenerbahçe’yle şampiyonluğa oynuyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray da var, acayip bir yarış. Galatasaray maçı ertelemek istedi, rakip biziz. Bizim kulübümüz kabul etti ve Galatasaray yarı finale kaldı. Biz de ahlak dersi falan vermedik, biz yapmamız gerekeni yaptık” ifadelerini kullandı.