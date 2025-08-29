Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’yi açıkladı

RIDVAN DILMEN’İN AÇIKLAMALARI

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Habertürk’teki yorumlarında Fenerbahçe’nin transfer planlarına dair önemli bilgiler paylaşıyor. Dilmen, Fenerbahçe’nin gündemindeki futbolcuyu ilk kez açıklayarak, “Fenerbahçe, Benfica’dan Kerem transferini bitirmiş. Fenerbahçe’nin, Yves Bissouma transferini gerçekleştirmek üzere olduğunu duydum.” ifadelerini kullanıyor.

GALATASARAY’IN YVES BISSOUMA İLGİSİ

Yves Bissouma, Galatasaray’ın transfer gündemindeyken, bu transfer iptal olmuş durumda. Sarı-kırmızılı ekip, futbolcunun muhtemel fiziksel problemlerinden endişe duyuyor ve bu sebeple süreç imzaya ulaşamadı.

BİSSOUMA’NIN PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Günümüzde piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirlenen 28 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca toplamda 289 maça çıkmış, 15 gol ve 5 asistlik bir katkı sağlamış. 2022 yılında 29.2 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton’dan Tottenham’a transfer olan Bissouma, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev alıyor.