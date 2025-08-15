Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ı değerlendirdi

Rıdvan Dilmen’İN GALATASARAY AÇIKLAMALARI

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında gerçekleştirilen Galatasaray – Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edeceği dönem için tahminlerini de dile getirdi.

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Rıdvan Dilmen, “Galatasaray’da müthiş bir öz güven var. Bu da skoru getiriyor. Bugün kapasitesinin yüzde 60’ıyla oynadılar. Sıkıntıyla başladı Galatasaray. Çok nadirdir Galatasaray’ın iç sahada oyun üstünlüğünü rakibine vermesi. Maçın ilk dakikalarında Fatih Karagümrük ‘kaybedeceğim bir şey yok’ mantığıyla oynadı.” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Dilmen sözlerini sürdürerek, “Mauro Icardi saçını gösterse taraftarların enerjisi yükseliyor. Barış Alper bugün de maçı kopardı. Osimhen’e de al da at pası attı aslında. Fatih Karagümrük Tiago Çukur’la golü atsa ve maç 1-1’e gelse de Galatasaray bu maçı kazanırdı.” ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KARTIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih Karagümrük’ün gördüğü kırmızı kart hakkında da yorumda bulunan Dilmen, “Kırmızı kart doğruydu. Pozisyon hakemin önündeydi ama faul bile vermedi. Rakibin darbesini görmedi diye düşünüyorum. VAR’ın çağırması ve kırmızı kart kararı doğru.” dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ

Rıdvan Dilmen, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla ilgili olarak, “Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kesin kalacaktır.” şeklinde tahminini aktardı.