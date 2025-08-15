Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ı değerlendirdi

RIDVAN DILMEN’İN GALATASARAY DEĞERLENDİRMESİ

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında gerçekleşen Galatasaray – Fatih Karagümrük maçının ardından düşüncelerini paylaştı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde göstereceği performansi yorumlayan Dilmen, takımın genel durumunu da değerlendirdi.

GALATASARAY’IN OYUN PERFORMANSI

Dilmen, Galatasaray’ın sahada gösterdiği öz güvenin skora etkisi olduğuna dikkat çekti. “Galatasaray’da müthiş bir öz güven var. Bu da skoru getiriyor. Bugün kapasitesinin yüzde 60’ıyla oynadılar. Sıkıntıyla başladı Galatasaray. Çok nadirdir Galatasaray’ın iç sahada oyun üstünlüğünü rakibine vermesi. Maçın ilk dakikalarında Fatih Karagümrük ‘kaybedeceğim bir şey yok’ mantığıyla oynadı” diye belirtti.

MAÇIN KIRILMA ANLARI

Dilmen, Galatasaray’ın oyuncuları hakkında da bazı yorumlar yaptı. “Mauro Icardi saçını gösterse taraftarların enerjisi yükseliyor. Barış Alper bugün de maçı kopardı. Osimhen’e de al da at pası attı aslında” ifadelerini kullandı. Oyunun gidişatının da önemli olduğunu vurgulayan Dilmen, “Fatih Karagümrük Tiago Çukur’la golü atsa ve maç 1-1’e gelse de Galatasaray bu maçı kazanırdı” şeklinde konuştu.

KIRMIZI KART DEĞERLENDİRMESİ

Fatih Karagümrük’ün gördüğü kırmızı kartla ilgili de açıklama yapan Dilmen, “Kırmızı kart doğruydu. Pozisyon hakemin önündeydi ama faul bile vermedi. Rakibin darbesini görmedi diye düşünüyorum. VAR’ın çağırması ve kırmızı kart kararı doğru” dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki geleceği hakkında tahminlerini de paylaşan Rıdvan Dilmen, “Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kesin kalacaktır” ifadelerini kullandı.