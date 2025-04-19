Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ı Önde Görüyor!

GALATASARAY’DAN KRİTİK GALİBİYET

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Sipay Bodrum FK’yı 2-0 yenerek şampiyonluk mücadelesinde önemli bir 3 puan kazandı. Lucas Torreira ile Davinson Sanchez’in attığı goller sayesinde sarı-kırmızılılar, puanını 77’ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Maç sonrası HT Spor’da değerlendirme yapan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın etkileyici performansını vurgularken şampiyonluk yarışına dair ses getiren bir iddiada bulundu: “Galatasaray %60, Fenerbahçe %40!”

GALATASARAY’IN ÜSTÜN PERFORMANSI

Galatasaray, Bodrum FK karşısında maça üstün bir oyun anlayışıyla başladı. Maçın 29. dakikasında Gabriel Sara’nın yaptığı ortada Lucas Torreira kafa vuruşuyla skoru 1-0 yaptı. 81. dakikada ise Davinson Sanchez, kafayla attığı golle durumu 2-0’a taşıdı. İlk yarıda 23 şutla, Opta’nın 2014/15 sezonundan bu yana kaydettiği en yüksek ilk yarı şut rekorunu kıran Galatasaray, rakibine fazla pozisyon vermeyerek savunma disiplinini de gösterdi. Bodrum FK maç boyunca sıfır isabetli şutla maçı tamamladı.

DİLMEN’DEN DEĞERLENDİRME

Rıdvan Dilmen, maçın ardından değerlendirmesinde “Bugünkü oyuna, 2-0’a bakıp normal skor deyip geçmemek lazım. Dolu dolu bir oyun oynadı Galatasaray. Favoriydi, favori gibi oynadı ve favori gibi kazandı” şeklinde yorum yaptı. Dilmen, Galatasaray’ın Bodrum FK’nın “otobüs çekerek” savunma yapmasına rağmen 8 net pozisyon yakaladığını belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe’nin hala ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışındaki değerlendirmesinde Galatasaray’ı önde görse de Fenerbahçe’nin yarışta hâlâ önemli bir yer tuttuğunu söyledi.