Rıdvan Dilmen, Maçta Hamleleri Eleştirdi

RIDVAN DILMEN’İN AÇIKLAMALARI

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen ve 0-0 sona eren maçın ardından görüşlerini paylaştı. Maçla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dilmen, teknik direktör Jose Mourinho’nun oyuna yönelik hamlelerini eleştirerek isyanını dile getirdi.

MAÇ ANALİZİ VE STRATEJİ ÖNERİLERİ

Rıdvan Dilmen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Göztepe 10 kişi kalınca Yusuf ve Fred’i çıkaracaksın! Öne 2 çizgi kanat oyuncusu alıp 4-2-4’e dönüp çizgilere inip keseceksin santrforlara! Bunu yapmak bu kadar mı zor? Oğuz’u sağ öne! İrfan Can’ı sol öne koyup! Orta sahada 2 kişi yeterli!! Ki! Kapanan takımı kenarlara inip açacaksın.” Bu sözlerle, takımın geliştirilmesi gereken taktiklerin altını çizdi.