Rıdvan Dilmen’den asgari ücret açıklaması

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, asgari ücret konusunda yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirtti.

TRT yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hollanda-Türkiye maçının ardından TRT Spor’da maçı yorumlamıştı. Dilmen, programda alt yapı hocaları için ‘asgari ücret 8 bin lira’ cümlesini kurmuş ve bu açıklama sosyal medyada ‘ülkede asgari ücret 8 bin lira’ şeklinde dezenforme edilmişti. Dilmen’den konuyla ilgili açıklama geldi.

Rıdvan Dilmen’in Twitter hesabından yaptığı açıklamanın bir kısmı şöyle:

Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız var. Ne kadar aldıklarını bilecek kadar insanımıza saygı gösterebilecek kadar milli bir kişiyim! 8 bin lira konusu alt yapılarda çalışan teknik adamlar için kullandığım cümleydi. İnşallah asgari ücretin 8 bin lira olduğu günleri görmek de nasip olur.