Rıdvan Yılmaz Beşiktaş’a Dönüyor

RIDVAN YILMAZ İSTANBUL’A DÖNDÜ

Beşiktaş, İskoç kulübü Rangers ile yaptığı anlaşmanın ardından, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz’a yeniden kucak açtı. 24 yaşındaki sol bek Yılmaz, İstanbul’a gelişini 23.30’da yapılan bir uçuşla gerçekleştirdi. Uçağın inişinde, Yılmaz’ı Beşiktaş yönetim kurulu üyesi İbrahim Şafak Sağlam karşıladı.

MİLLİ FUTBOLCU İÇİN HEYECANLI AÇIKLAMALAR

Yılmaz, havalimanında yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Yuvama dönüyorum. Bir an önce başlamak istiyorum. Yeniden Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanıyorum. Üç yıldan beri buradan uzaktayım ama Beşiktaş’ı takip ediyorum. Camiamızı ve taraftarlarımızı ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde ifadeler kullandı. Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayacak.