Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’a geri döndü

Rıdvan Yılmaz İSTANBUL’A GELDİ

Beşiktaş’ın transfer hedefinde yer alan eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz, İstanbul’a gelerek görüşmelere devam etmek ve sağlık kontrollerinden geçmek amacıyla havalimanına ulaştı. Kadrosunu güçlendirmeye yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski yıldızını geri getirdi. Rıdvan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig ile Türkiye Kupası’nı ve 2021-2022 sezonu başında Süper Kupa’yı kazanarak takımın önemli bir parçası olmuştu.

İLK KARŞILAMA

Rıdvan Yılmaz, İstanbul Havalimanı’na indiğinde Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam tarafından karşılandı. Bonservisi İskoç takımı Rangers’ta olan Yılmaz, havalimanında duygu dolu bir açıklama yaptı. “Çok mutluyum. Yuvama dönüyorum. Bir an önce başlamak istiyorum. Yeniden Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanıyorum. Üç yıldan beri buradan uzaktayım ama Beşiktaş’ı takip ediyorum. Camiamızı ve taraftarlarımızı ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde ifadelerde bulundu.

RESMİ SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Rıdvan Yılmaz’ın, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Beşiktaş taraftarları, başarılı futbolcunun geri dönüşünü heyecanla bekliyor.