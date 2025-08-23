Rıdvan Yılmaz İstanbul’a Geldi

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’a Dönüyor

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek amacıyla İstanbul’a ulaştı. Beşiktaş Futbol Akademisi’nde gelişimini tamamlayan Rıdvan, 2020-21 sezonunda siyah-beyazlıların kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda, ayrıca 2021-22 sezonunda elde edilen Süper Kupa şampiyonluklarında önemli bir rol üstlendi. Son olarak 2022-23 sezonunda Türk futbolunu İskoçya’da temsil ediyordu.

Beşiktaş Yönetiminden Karşılama

Yılmaz, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptığında Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam tarafından karşılandı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Çok mutluyum. Yuvama dönüyorum. Bir an önce başlamak istiyorum. Yeniden Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanıyorum. Üç yıldan beri buradan uzaktayım ama Beşiktaş’ı takip ediyorum. Camiamızı ve taraftarlarımızı ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.