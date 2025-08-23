Rıdvan Yılmaz Sağlık Kontrolünden Geçti

RIDVAN YILMAZ’IN SAĞLIK KONTROLÜ

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz ile ilgili bu sabah sağlık kontrolü yaptı. Siyah-beyazlıların resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, “Detaylı kan tetkikleri yapılan Yılmaz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, sağlık kontrollerinin akciğer ve efor testlerinin yapılması ile tamamlandığı belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDE YAPILAN TESTLER

Yılmaz’ın sağlık durumu ile ilgili yapılan kontroller, futbolcunun genel sağlığını ve performansını etkileyen faktörleri göz önünde bulunduruyor. Detaylı muayenelerin yanı sıra yapılan testlerle, ekiplerin, transfer sonrasında oyuncunun sahada en iyi şekilde performans göstermesi hedefleniyor.