Rıdvan Yılmaz’ın yeni takımı belli oldu

İskoç ekibi Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş kulübü ile anlaşmaya sağladı.

İskoç ekibi Rangers, genç oyuncu Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş kulübü ile anlaşmaya sağladı.

İskoç ekibinin 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında 21 yaşındaki sol beki kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic’i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamayla Seferovic’in bonservise dair ayrıntılar da açıklandı.

Konu ile ilgili yapılan duyuru şu şekilde:

”Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR’dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir”.