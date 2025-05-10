Rielle’in Ölümü Alkol Ve Boğulma Nedeniyle

OLAYIN GELİŞİMİ

30 yaşındaki kozmetik doktoru Rielle Longhurst, sevgilisi Charlie Procter’ın kendisini aldattığını öğrendikten sonra, şarap içip ilaç aldığı bir gecede küvette boğularak hayatını kaybetti. Batı Londra Adli Tıp Mahkemesi’ndeki soruşturmaya göre, bu trajik olay geçen yıl 21 Ağustos’ta Notting Hill’deki dairede gerçekleşti. Rielle, Charlie’nin Fransa’da başka bir kadınla birlikte olduğunu öğrendikten sonra, onu ziyarete davet etti.

SON UYARI YAPILMIŞ

Üzüntü yaşayan Rielle, Charlie’ye intihar etmeyi düşündüğünü ifade etti fakat Charlie bunu ciddiye almadı ve akşam 10 civarında ailesinin yanına gitti. Ertesi sabah Rielle’e ulaşamayınca ve sosyal medya üzerinde aktif olmadığını fark edince endişelendi. Daireye giden Charlie, içeri giremese de banyo penceresinden sevgilisini küvette hareketsiz yatar durumda gördü. Hemen içeri tırmanarak onu sudan çıkardı ve kalp masajı yapmaya başladı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN MÜDAHALESİ

Saat 12:03’te acil servisi arayan Charlie’nin tüm çabalarına rağmen, sağlık görevlileri olay yerinde Rielle’in hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis soruşturması sırasında dairede iki kadeh şarap, boş ilaç paketleri ve ailesine yazılmış mektuplar bulundu. Toksikoloji raporlarına göre, Rielle’in kanında yasal sürüş sınırının üzerinde alkol tespit edildi. Ölüm nedeni boğulma olarak kaydedilirken, alkolün de katılan faktörler arasında yer aldığı belirlendi.

KARAR VE AİLENİN GÖRÜŞLERİ

Rielle, Haziran 2023’te Londra’da estetik doktoru olarak işe başlamıştı. 2021’de tanıştığı Charlie’yi babası “hayatının aşkı” olarak tanımlıyordu. Aldatma olayından bir gün önce, Rielle Charlie’ye “o aldattığı için ölmek istediğini” yazdı ve olay günü yollarını ayırmak istediğini ifade eden bir mesaj gönderdi. Rielle’in babası Graham Longhurst, kızını “ya hep ya hiç” kişiliğine sahip, çok empatik birisi olarak tanımladı. Yardımcı Adli Tabip Jean Harkin, kaza sonucu ölüm kararı vererek, “Rielle çok yetenekli, zeki ve sevilen biriydi. İlişkisinin bitmesi onu derinden etkiledi” şeklinde bir açıklama yaptı. Harkin, Rielle’in yüksek dozda opioid ve alkol almasının sinir sistemini baskılayarak onu aşırı derecede uykulu yapmış olabileceğini aktardı. “Küvetteyken, muhtemelen Charlie’nin gelmesini bekliyordu. Ailesi ve Charlie, onun ölüm istemediğine inanıyor” şeklinde ekleme yaptı. Rielle, beş kardeşin biriydi ve Liverpool Üniversitesi’nde tıp eğitimini tamamlayarak 2017’de mezun olmuştu.