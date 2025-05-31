Rihanna, Babasının Ölümüyle Yıkıldı

RİHANNA’YA YIKICI HABER

Barbadoslu sanatçı Rihanna, “Pon de Replay”, “SOS”, “Don’t Stop The Music”, “Rehab” ve “Umbrella” gibi hitleriyle milyonlarca dinleyicinin beğenisini topladı. Ancak, aldığı yeni haberle derin bir üzüntü yaşadı. Rihanna’nın babası Ronald Fenty, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Son dönemde rahatsızlık geçirdiği bilinen Fenty’nin ölümüyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

AİLE TOPLANDI

Fenty’nin yakınları, California’da bir araya geldi. Rihanna henüz babasının vefatı hakkında bir yorumda bulunmadı. Bu beklenmedik kayıp, ünlü sanatçının hayatında önemli bir dönüm noktası oldu.