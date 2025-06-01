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Rihanna’nın Babası Vefat Etti

RİHANNA’YA AĞIR KAYIP

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, ‘Pon de Replay’, ‘SOS’, ‘Don’t Stop The Music’, ‘Rehab’ ve ‘Umbrella’ gibi hit şarkılarıyla milyonların kalbini kazanırken, aldığı son haberle derin bir üzüntü yaşıyor. Rihanna’nın babası Ronald Fenty, 70 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce sağlık sorunları yaşadığı bilinen Fenty’nin ölümüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AİLE YAKINLARI BİR ARAYA GELDİ

Ronald Fenty’nin ailesi, California’da bir araya geldi. Rihanna, bu acı olayla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı. Ailesiyle birlikte yaşadığı duygusal süreçte nasıl bir tavır sergileyeceği merakla bekleniyor.

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