Rihanna’ya ‘Ulusal Kahraman’ nişanı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’ya ülkesi Barbados’ta ‘Ulusal Kahraman’ nişanı verildi.

Ülkesi Barbados’un Büyük Britanya’dan bağımsızlığını ve cumhuriyeti ilan etmesinin ardından Rihanna, ’11. Ulusal Kahraman’ ilan edilmişti. Ünlü şarkıcı, Barbados’ta devam eden bağımsızlık törenleri kapsamında dün de ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Dame Sandra Mason’un elinden ‘Ulusal Kahraman’ nişanını aldı.

Dünyanın en ünlü pop şarkıcılarından Rihanna’ya, Büyük Britanya’dan bağımsızlığını ve cumhuriyeti ilan eden ülkesi Barbados’ta ‘Ulusal Kahraman’ unvanı verildi.

Kraliçe Elizabeth’in yönetiminden çıkan ülkede kutlama törenleri devam ederken Rihanna, önceki gece Prens Charles’ın da katıldığı törende boy göstermişti. Cumhuriyetin ilan edildiği törenle Barbados, böylece İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i devlet başkanı olarak tanımaya son vermişti.

Rihanna, dün de Barbados’un başkenti Bridgetown’daki Golden Square Freedom Park’ta düzenlenen Ulusal Onur Töreni ve Bağımsızlık Günü’nde ‘Ulusal Kahraman’ nişanını aldı.

Beyaz renkteki blazer elbisesiyle törende boy gösteren 33 yaşındaki şarkıcı, sahip olduğu unvandan dolayı gururlu olduğunu belirten bir konuşma yaptı.

“İLİKLERİMİZE KADAR GURURLUYUZ”

Rihanna, “Bu, hayatım boyunca asla unutmayacağım bir gün. Aynı zamanda geleceğini hiç göremediğim bir gün” dedi.

“Barbadoslular gururlu insanlardır, biliyor musunuz? Muhtemelen benim bildiğim en gururlu halkız” diyen Rihanna, “Dünyada nereye gidersem gideyim bu gururu taşıyacağım. Nereye gittiğimizin önemi yok, dünya Barbadosluların iliklerine kadar gururlu olduğunu öğrenecek” sözlerini kullandı.

NİŞANI İLK CUMHURBAŞLANINDAN ALDI

Rihanna, ‘Ulusal Kahraman’ nişanını, Cumhurbaşkanı Dame Sandra Mason’dan aldı.

Karayipler’de yer alan ada ülkesi Barbados’ta, cumhuriyetin resmen ilan edilmesiyle 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliği son buldu, ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Rihanna, önceki gece, Kraliçe Elizabeth’in devlet başkanlığı görevinden alınmasının ve bağımsızlığın ilan edildiği ulusal etkinlikte turuncu elbisesiyle boy göstermişti.

PRENS CHARLES İLE SOHBET

Büyük Britanya tahtının varisi Prens Charles’ın da katıldığı törende, Rihanna ile Prens arasında sıcak bir sohbet görüntüsü yakalanmıştı.