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Rio Ave – Benfica Maçı İzleme Seçenekleri

FUTBOLSEVERLERİN BEKLEDİĞİ MAÇ

Futbol tutkunları, Rio Ave – Benfica karşılaşmasını canlı izlemek için yayın alternatiflerini araştırıyor. Portekiz Ligi, heyecan dolu bu mücadele ile futbol severlerin ilgisini çekiyor. “Peki, Rio Ave – Benfica maçı canlı izleme linki var mı?” sorusu da merak ediliyor. İzleyiciler, maçı HD kalitesinde, şifresiz ve kesintisiz şekilde nasıl izleyebileceklerini öğrenmek istiyor.

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

Estádio do Rio Ave FC’de gerçekleşecek olan Rio Ave – Benfica maçı, 16 Mart 2025 Pazar akşamı saat 21:00’de başlayacak. Portekiz Premier Ligi’nin 26. haftasında oynanacak bu önemli karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

TAKIM KADROLARI

Rio Ave takımında, “Miszta; Abbey, Panzo, Ntoi, Vrousai; Tiknaz, Pohlmann, Aguilera; Bondoso, Clayton, Morais” oyuncuları görev alacak. Benfica’nın kadrosunda ise “Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Carreras; Barreiro, Aursnes; Aktürkoğlu, Kökçü; Bruma; Pavlidis” yer alacak.

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