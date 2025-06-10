Riot, Bitfarms Hisselerini Azalttı

BİTCOİN MADENCİLİKTE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Bitcoin madencilik sektöründe önemli bir isim olan Riot Platforms, Bitfarms üzerindeki yatırım stratejisinde bir değişiklik yapma kararı aldı. Şirket, bir devralma teklifinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Bitfarms’taki hisselerini azaltma yoluna gitti. 9 Haziran’da gerçekleştirdiği hisse satışıyla ilgili olarak Riot, yaklaşık 1,58 milyon dolar değerinde hisse sattığını duyurdu.

Riot Platforms tarafından yapılan açıklamada, daha önceki devralma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Bitfarms’a ait 1,75 milyon hissenin satıldığı aktarıldı. Bu satış işlemi neticesinde Riot, toplamda 1,58 milyon dolar gelir elde etti. Hisseler, 9 Haziran tarihinde Nasdaq ve diğer açık piyasalardan satışa sunuldu. Hisse başına ortalama fiyatın yaklaşık 0,90 dolar olduğu belirtilirken, bu işlem sonucunda Riot’un Bitfarms içindeki intifa hakkı yüzde 15’ten yüzde 14,3 seviyesine geriledi.

Riot ve Bitfarms arasındaki gerilim, Riot’un mayıs ayında Bitfarms’ı hisse başına 2,30 dolara satın almak amacıyla yaptığı kamuya açık teklifle başlamıştı. Bitfarms yönetimi bu teklifi hemen reddetti, ardından Riot rakip şirketin hisselerini toplayarak yönetim üzerinde baskı kurma stratejisi izlemeye başladı. Bitfarms ise bu düşmanca devralma girişimine karşı savunma mekanizması olarak “zehir hapı” olarak bilinen bir hissedar hakları planını devreye sokarak Riot’un kontrolü ele geçirmesine engel olmak istedi.

Riot Platforms, Bitfarms’taki yatırımlarını gelecekte de aktif olarak değerlendireceğini kaydetti. Şirketin bu konudaki strateji yönelimi, yönetimle gerçekleşecek olası görüşmeler ve genel piyasa koşulları gibi unsurlardan etkilenecek. Bu faktörlere bağlı olarak Riot’un gelecekte Bitfarms hisselerini artırabileceği veya daha fazla satış yapma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Bu gelişmelerin ardından piyasa öncesi işlemlerine göre Bitfarms hisseleri yüzde dört artarak 0,96 dolara, Riot hisseleri ise yüzde 0,49 artışla 10,17 dolara yükseldi.