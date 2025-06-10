Riot Platforms, Bitfarms Hisselerini Azalttı

RYOT PLATFORMS’UN BİTFARMS HİSSELERİNİ AZALTMA KARARI

Bitcoin madencilik alanında faaliyet gösteren Riot Platforms, bir devralma teklifinin başarısız olmasının ardından rakibi Bitfarms’taki hisselerini azaltmaya karar verdi. Şirket, 9 Haziran tarihi itibarıyla yaklaşık 1,58 milyon dolar değerinde hisse satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bitcoin madenciliği sektöründe tanınan oyunculardan biri olan Riot Platforms, Bitfarms üzerindeki yatırım stratejisinde önemli bir değişiklik yaptı.

HİSSE SATIŞI VE GELİR

Şirketin yaptığı açıklamada, daha önceki ancak sonuçsuz kalan satın alma girişiminin ardından Bitfarms’a ait 1,75 milyon hisse satıldığı belirtiliyor. Bu işlem ile birlikte Riot, yaklaşık 1,58 milyon dolar gelir elde etti. Gerçekleştirilen hisse satışının 9 Haziran’da Nasdaq ve diğer açık piyasalardan yapıldığı ifade edildi. Hisse başına ağırlıklı ortalama fiyatın yaklaşık 0,90 dolar olduğu kaydedilirken, bu hamleyle Riot’un Bitfarms içerisindeki payı yüzde 15’ten yüzde 14,3’e düştü.

DEVROLMA TEKLİFİ VE REAKSİYONLAR

Bu durumun arka planında, Riot’un mayıs ayında Bitfarms’ı hisse başına 2,30 dolarla satın almak için yaptığı kamuya açık bir teklif var. Bitfarms yönetim kurulu, bu teklifi hızla geri çevirmişti. Bunun üzerine Riot, rakip şirketin hisselerini piyasadan toplayarak yönetim üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Bitfarms ise bu düşmanca devralma girişimine karşı “zehir hapı” olarak bilinen bir hissedar hakları planını hayata geçirerek Riot’un kontrol sağlamasını engellemeyi hedefledi.

GELECEK STRATEJİLERİ

Riot Platforms, Bitfarms’taki yatırım pozisyonunu gelecekte aktif olarak değerlendirmeye devam edeceğini belirtiyor. Şirket, olası yönetim görüşmeleri ve piyasa koşulları gibi unsurların bu değerlendirmelerde rol oynayacağını ifade ediyor. Bu faktörlere bağlı olarak, Riot’un gelecekte Bitfarms hisselerini artırma ya da daha fazla satış yapma ihtimali bulunuyor. Henüz açıklanan haberler sonrasında piyasa öncesi işlemlerde Bitfarms hisseleri yüzde dört artarak 0,96 dolara, Riot hisseleri ise yüzde 0,49 artışla 10,17 dolara yükseldi.