Ripple, BBVA ile Dijital Varlık Anlaşması

DİJİTAL VARLIK SAKLAMA ANLAŞMASI

Blockchain teknoloji devi Ripple, önemli bir ortaklık geliştirdiğini duyurdu. İspanyol bankacılık devi BBVA ile dijital varlık saklama anlaşması imzaladı. Bu önemli gelişme, BBVA’nın İspanya’daki müşterilerine sunduğu Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ticaret hizmetlerini destekleyecek. Avrupa’da uygulanan AB’nin MiCA düzenlemesi sayesinde, bölgedeki bankalar, müşterilerinin talep ettiği dijital varlık tekliflerini sunma konusunda daha cesur adımlar atabiliyor.

SİSTEMİN AVANTAJLARI

Ripple Avrupa Genel Müdürü Cassie Craddock, bu durumu yaptığı açıklamada vurguladı. Ripple’ın saklama teknolojisi, BBVA gibi bankaların güvenlik, uyumluluk ve verimliliği koruyarak kripto ve dijital varlık sunmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. BBVA Dijital Varlıklar Başkanı Francisco Maroto, Ripple’ın saklama çözümünün maksimum güvenlik ve operasyonel standartları karşılayan kanıtlanmış teknolojiden yararlanma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Yeni anlaşma, iki şirket arasındaki uzun süreli iş birliği üzerine kuruluyor. Ripple şu anda ülkemizde ve İsviçre’deki BBVA için saklama teknolojisi sağlıyor ve iki taraf gerçek zamanlı uluslararası para transferi pilot projelerinde birlikte çalışıyor. Geçtiğimiz ay, BBVA’nın dünyanın en büyük kripto borsası Binance için, sınırlı sayıda bağımsız saklama sağlayıcılarından biri olarak rol üstlendiği bildirildi.