Ripple Davası Hala Sonuçlanmadı

DAVA SÜRECİNDEKİ GELİŞMELERİN ETKİSİ

Yaklaşık üç ay önce Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada davanın sona erdiğini bildirmişti. Her ne kadar taraflar Ripple’ın ödeyeceği ceza konusunda bir uzlaşma sağlamış olsa da, Yargıç Analisa Torres, başvurudaki usul hatasını gerekçe göstererek bu uzlaşma talebini reddetti. Süreç hâlâ resmi olarak tamamlanmış değil. Yargıç Torres, başvurunun Federal Usul Kuralları’na uygun bir şekilde yapılmadığını ifade etti. Şimdi ise SEC’in 16 Haziran’a kadar mahkemeye sunacağı açıklama merakla bekleniyor. XRP yatırımcıları, bu tarihin token’ın yasal statüsü açısından kritik bir öneme sahip olabileceğine inanıyor.

XRP YATIRIMCILARININ BEKLENTİLERİ

XRP destekçisi John Squire, 500 bini aşkın takipçisine, “XRP sonunda net bir düzenleyici çerçeveye kavuşacak mı?” şeklinde sorular yöneltti. Ancak uzman görüşlerine göre, bu tarih nihai bir karar niteliği taşımıyor; yalnızca dava süreci ile ilgili bir prosedürel güncelleme olabilir. Gerçek bir uzlaşma için Yargıç Torres’in onayı hâlâ gereklidir ve karar süreci uzayabilir. Hukuki gelişmelere rağmen, XRP fiyatında önemli bir artış beklenmiyor. Analistler, dava sürecine dair beklentilerin yatırımcılar tarafından çoktan fiyatlandığını belirtiyor. Ancak davanın tekrar uzaması durumunda XRP üzerinde yeni bir baskı oluşma ihtimali bulunuyor. Şu an itibarıyla XRP, yüzde 3 düşüşle 2,25 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Buna karşın topluluğun uzun vadeli beklentileri oldukça yüksek. Bazı yatırımcılar, XRP’nin gelecekte ulaşabileceği fiyatlara dair iyimser tahminler paylaşıyor. XRP’nin potansiyel kazançları konusunda yapılan tahminler, yatırımcıların bu alana olan ilgisini artırıyor ve topluluğun motivasyonunu sağlamada etkili oluyor.