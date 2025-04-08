Ripple, Hidden Road’u 1,25 Milyar Dolarla Satın Alıyor

RİPPLENIN YENİ GENİŞLEME HAMLESİ

Kripto ödeme şirketi Ripple, finans dünyasında önemli bir genişleme adımı atıyor. Şirket, ana aracı kurum Hidden Road’u 1,25 milyar dolara satın almayı planlıyor ve bu hamle ile kurumsal yatırımcılarla olan bağlantılarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu strateji, Ripple’ın XRP teknolojisini geliştirmek ve stablecoin entegrasyonunu artırmak için olan vizyonunu ortaya koyuyor.

GÜÇLÜ BİR HİZMET AĞI OLUŞTURULUYOR

Ripple, 1,25 milyar dolara ana broker Hidden Road’u bünyesine katarak kurumsal yatırımcılara yönelik hizmetlerini artırıyor. Bu anlaşma, kripto sektöründe gerçekleştirilen en dikkat çekici hamlelerden biri olarak öne çıkıyor ve Ripple’ın daha büyük finans kurumlarını çekmek için kapsamlı bir hizmet ağı oluşturma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin büyük ölçekli kurumlara daha etkin bir şekilde ulaşabilmesi için gerekli altyapıyı sağlamayı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirtiyor. Garlinghouse, satın almanın büyük oranda nakit, XRP ve hisse senedi biçiminde olacağını vurguladı.

DÜZENLEYİCİ ONAY SÜRECİ BEKLENİYOR

Düzenleyici onay süreci sonrası, Hidden Road’un kurucusu Marc Asch’ın Ripple bünyesinde ana aracılık birimini yönetmeye devam etmesi bekleniyor. Ana brokerler, hedge fonlar, bankalar ve özel sermaye şirketlerine sundukları alım satım, saklama, borç verme ve borçlanma hizmetleri ile finans piyasalarında önemli bir konumda bulunuyor. Ripple, Hidden Road’un talebini karşılamak için milyarlarca dolar ek sermaye sağlayarak ölçeklendirme sürecine katkıda bulunacak ve bu satın alma, Hidden Road’un ürünlerinin Ripple platformuna uyarlanmasını içerecek adımları da kapsıyor.

STABLECOIN ENTEGRASYONU ÜZERİNE PLANLAR

Garlinghouse, Ripple’ın stablecoin’i RLUSD’nin ana aracılık hizmetlerinde teminat olarak entegre edileceğini ve XRP Ledger teknolojisinin uzlaşma süreçlerinde verimliliği artırma potansiyelini araştıracaklarını belirtti. Anlaşma, ABD’deki kripto varlık sınıfına yönelik daha olumlu düzenlemelerin gündeme gelmesi ve birçok finans kurumunun kripto teknolojilerine olan ilgisinin artması ile birlikte ortaya çıkıyor. ABD Başkanı Trump’ın Bitcoin’i kabul ettiğini açıklamasından sonra Fidelity, Bank of New York Mellon ve Gamestop gibi kurumların kripto varlıklara daha fazla yönelmesi, Hidden Road gibi brokerlerin değerini yükseltiyor.

HIDDEN ROAD’UN GEÇMİŞİ VE REKABET GÜCÜ

Hidden Road, kurucusu Marc Asch’ın SAC Capital ve Point72 Asset Management gibi tümör olan hedge fon deneyiminden besleniyor. Şirket, 2018’deki kuruluşundan beri kripto para birimleri ve döviz işlemlerine odaklanarak FalconX ve Coinbase Prime gibi diğer kripto odaklı ana brokerlerle rekabet ediyor. Hidden Road, 2024’te 3 trilyon dolar hacminde fon transferine aracılık etti. 2022’de ise Castle Island Ventures, Coinbase Ventures ve Citadel Securities’in katılımıyla gerçekleşen A Serisi yatırım turunda 50 milyon dolar toplamayı başardı. Bloomberg’in aktardığına göre şirket, mart ayından beri olası bir satış veya ek sermaye artışı planlamaktaydı.