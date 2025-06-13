Ripple-SEC Davası Nihai Aşamada

DAVANIN SONLANDIRILMASI İÇİN BELİRTİLEN TALEPLER

Kripto dünyasının en uzun süreli yasal süreçlerinden biri olan Ripple-SEC davası, nihayet anlaşma aşamasına ulaştı. Her iki taraf, mahkemeye sunduğu ortak belgede, davanın sonlandırılması amacıyla yasaklama kararının kaldırılmasını ve para cezasının belirtilen oranlar doğrultusunda paylaşılmasını talep ediyor. Özellikle SEC’in yeni yönetim altında kripto para politikalarında gösterdiği yumuşama, anlaşmanın onaylanması adına özel koşullar yarattığına dikkat çekiliyor.

DAVANIN TARİHİ VE YARGIÇTAN VERİLEN KARAR

2020 yılında başlayan ve XRP’nin menkul kıymet statüsü etrafında gelişen yasal süreç sonuç aşamasına ulaştı. Yargıç Analisa Torres’in XRP’nin programatik satışlarının menkul kıymet kabul edilmediğine, ancak kurumsal satışlarının menkul kıymet kapsamında olduğuna dair verdiği karar sonrası, taraflar 125 milyon dolarlık para cezasının paylaşımı konusunda anlaştı.

Gary Gensler’in SEC’den ayrılması ve yeni yönetimin kripto dostu yaklaşımı, anlaşmanın onaylanması için uygun bir ortam yaratıyor. Trump yönetimi döneminde SEC, kripto firmalarına karşı bir dizi soruşturma ve suçlamayı geri çekmişti. Mahkemeye sunulan belgede, her iki taraf da SEC’in kripto para birimlerine yönelik bakış açısındaki köklü değişiklikleri vurguladı. Kurum, düzenleyici çerçeve oluşturmak adına çaba sarf ederken, birkaç yuvarlak masa toplantısı düzenleyen bir kripto görev gücü de kurdu.

BAY GARLINGHOUSE VE DAVA GELİŞMELERİ

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Mart ayında şirketinin SEC ile olan yasal mücadelesinin fiilen sona erdiğini ifade etmiş ve SEC’in temyiz sürecinden geri adım atmıştı. Davada yaşanan son gelişmeler, 125 milyon dolarlık para cezasına odaklanıyor. Ripple ve SEC’in avukatları, anlaşma belgesinin ötesinde, nihai kararı anlaşmayı kolaylaştıracak biçimde değiştirmeyi meşru kılan istisnai durumların var olduğunu belirtiyor.