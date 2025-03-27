Ripple ve Chipper Cash Stratejik Ortaklık Kurdu

Blockchain Ödeme Teknolojileri Alanında Önemli Ortaklık

Ripple, Afrika merkezli finans teknolojisi şirketi Chipper Cash ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. Duyurulan bu anlaşma, Afrika’daki sınır ötesi para transferlerinin hızını ve maliyet etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Chipper Cash, uluslararası işlemlerinde Ripple Payments altyapısını kullanmaya başlayacak.

STRATEJİK ORTAKLIKLA YENİ BİR DÖNEM

Bu stratejik ortaklık, Afrika genelinde uluslararası para transferlerini daha hızlı, daha ekonomik ve daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Ripple’ın Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü Reece Merrick, bu anlaşmayı bölgedeki büyüme stratejisi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. “Afrikalı tüketiciler ve işletmeler Blockchain teknolojisinin potansiyelini giderek daha fazla fark ediyor,” diyen Merrick, teknolojilerini Chipper Cash platformuna entegre ederek ödemelerin hızını artırdıklarını ve maliyetleri düşürdüklerini belirtmiştir.

BLOCKCHAIN’İN AFRİKA’DAKİ YÜKSELİŞİ

Bu ortaklık, Blockchain teknolojisinin Afrika’da, özellikle havale ve ödeme sektörlerinde artan kabulü ile gerçekleştirildi. Chainalysis tarafından yayımlanan bir rapor, stablecoinlerin Sahra Altı Afrika’daki toplam işlem hacminin neredeyse yarısını oluşturduğunu göstermektedir. 2024’te yayımlanacak başka bir rapor ise Afrika’daki gelişen ekonomilerin dijital varlık merkezlerine dönüşme potansiyelini vurguluyor. Ripple yöneticisi, havale pazarının büyümesiyle birlikte birçok şirketin Blockchain teknolojisine geçiş yaptığını ifade ediyor.

Chipper Cash’in kurucu ortağı ve CEO’su Ham Serunjogi, kripto destekli ödemelerin Afrika’daki etkisinin büyük olacağını belirtiyor. “Kripto destekli ödemeler, finansal kapsayıcılığı artırma, küresel pazarlara erişimi hızlandırma ve Afrikalı işletmeleri ve bireyleri güçlendirme potansiyeline sahiptir,” diyen Serunjogi, Ripple teknolojisini entegre ederek daha hızlı ve maliyet etkin ödemeler sağladıklarını da ekliyor.

RIPPLE’IN AFRİKA’DAKİ GÖREVİNİ GENİŞLETİYOR

Bu ortaklık, Ripple’ın 2023’te imzaladığı ve 27 Afrika ülkesi ile Avustralya, Birleşik Krallık ve Körfez İş Birliği Konseyi ülkeleri arasındaki ödemeleri yönetmek için altyapısını kullanan Onafriq anlaşmasını genişletiyor. Ripple ayrıca, Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde kripto para destekli ödemeler sunmak üzere Dubai’den lisans aldı. Şirketin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na karşı kazandığı davanın ardından faaliyetlerini hızlandırması bekleniyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, “Artık nasıl ilerlemek istediğimize kendimiz karar verebilecek konumdayız,” diyerek mahkeme kararının şirket için sağladığı netliği vurguladı.

Haberle ilgili olarak Ripple ve Chipper Cash’e ulaşmak istendi, ancak henüz bir yanıt alınamadı.