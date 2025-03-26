Ripple ve SEC Arasındaki Anlaşmazlık Sonuçlandı

HUKUKİ ANLAŞMA SONRASI CEZA MİKTARINDA İNDİRİM

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple Labs arasındaki uzun süredir devam eden hukuki anlaşmazlık, cezada belirgin bir indirimle noktalandı. Başlangıçta 125 milyon dolar olarak belirlenen ceza, 50 milyon dolara düşerken, SEC 75 milyon dolarlık farkı geri ödemeyi kabul etti. Bu gelişme, kripto para düzenlemesi açısından tarihsel bir öneme sahip.

UZLAŞMA VE İLK AŞAMALAR

Ripple Labs ile SEC arasında gerçekleşen uzlaşma, davanın sona ermesi için önemli bir aşama oluşturuyor. Şirketin Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty, “SEC temyiz başvurusunu geri çekti ve Ripple da çapraz temyiz başvurusunu geri çekti.” diyerek durumun netleştiğini belirtti. Avukat Fred Rispoli ise uzlaşma süreci hakkında bilgi vererek, evrakların tamamlandığını ve şimdi SEC Komisyonu’nun oylamasını beklediklerini açıkladı. Oylamanın 30 gün içinde yapılması planlanıyor, ardından tedbir kararının kaldırılacağı bilgisi verildi.

DAVANIN KAPANMASI VE XRP’YE ETKİLERİ

Davada tüm sürecin tamamlanması için yaklaşık 60 gün süreceği tahmin ediliyor. SEC’in ihtiyati tedbir kararını kaldırması, Ripple’ın daha önceki kısıtlamalar olmadan faaliyet göstermesi anlamına geliyor. Bu durum, SEC’in kripto para birimlerine yönelik uygulama yaklaşımında bir değişikliğe işaret ediyor olabilir. Rispoli, sürecin sona ermesinin “yüzde 100, resmi, yasal ve olağanüstü bir şekilde” sonuçlanmasına en fazla 60 gün kaldığını ifade etti. Uzlaşma, XRP ile ilgili bazı analistlerin 2030’a kadar fiyatın 10 dolara ulaşabileceği öngörülerinin de temelini oluşturuyor.