Ripple Ve SEC Arasındaki Mücadele Devam Ediyor

HUKUKİ MÜCADELENİN ÇÖZÜME KAVUŞMA İHTİMALI ARTIYOR

2020 yılından bu yana kripto para sektörü tarafından merakla izlenen Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki hukuki mücadelenin sonuçlanma ihtimali yükseliyor. SEC ve Ripple’ın New York mahkemesine sunduğu ortak uzlaşma mektubu, Ağustos 2024’te alınacak kararın gözden geçirilmesini ve 125 milyon dolarlık cezanın 75 milyon dolarlık kısmının geri ödenmesini öngörüyor.

SEC İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIKLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Ancak bu gelişme, SEC içinde tartışmalara neden oluyor. Komisyon üyesi Caroline Crenshaw, anlaşmayı sert bir şekilde eleştiriyor. Crenshaw’a göre, bu uzlaşma, SEC’in kripto uygulama programının sistematik olarak zayıflamasına yol açıyor. Eğer anlaşma onaylanırsa, SEC avukatlarının mahkemelerdeki güvenilirliği de daha da azalacak. Crenshaw, anlaşmanın “zaten kazanılmış yatırımcı korumalarını ortadan kaldırıp, düzenleyici bir boşluk yaratacağını” belirtiyor.

DÜZENLEYİCİ BOŞLUK ARTIYOR

Trump yönetimi döneminde SEC’in kripto şirketlerine yönelik tutumu belirgin bir şekilde hafifledikçe, eski SEC Başkanı Gary Gensler döneminde başlatılan birçok soruşturma geri çekiliyor. Bu durum, kripto para piyasalarında düzenleyici boşluğun artmasına neden oluyor. Eski federal savcı James Filan, anlaşmanın kesinleşmesi için birkaç aşamanın daha bulunduğunu vurguluyor. Öncelikle, Yargıç Torres’in önemli bir karar vermesi gerekiyor. Ardından SEC ve Ripple, Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi’nden Yargıç Torres’e sınırlı bir iade talebinde bulunacak. Yasal engelin kaldırılmasının ardından, her iki taraf da temyiz başvurularını geri çekecek, böylece dava resmen sona erecek. 2020’den bu yana süren bu hukuki süreç, kripto ekosistemini derinden etkileyen bir dönem olarak kapatılacak.