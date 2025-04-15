Rising City Fuarı 24-27 Nisan’da

FUARIN DETAYLARI VE ÖNEMİ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen inşaat ve yapı sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı, 24-27 Nisan tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde yapılacak. 2025 yılından itibaren Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nin yönetimini devralacak olan KFA Fuarcılık, Bursa’nın hem üretim hem de ihracat merkezi olarak konumunu güçlendirmek için önemli bir misyon üstleniyor. KFA Fuarcılık, kısa sürede sektörde önemli bir marka kimliği oluşturarak, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile işbirliği içine giriyor.

YERLİ VE YABANCI KATILIM

Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı, inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcilerini bir araya getiriyor. 24-27 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek fuarda, yurt dışından birçok yabancı alıcı da katılım gösterecek. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 200’ün üzerinde iş insanı, fuar süresince Bursalı firmalarla işbirliği yapmak üzere bir araya gelecek. Bu organizasyon, inşaat sektörünün güçlü oyuncuları ve prestiji yüksek yabancı yatırımcılarla gerçekleştireceği görüşmeler sayesinde Bursa’nın uluslararası görünümünü ortaya koyacak.

TEKNOLOJİ VE YENİLİKLER

Fuar, inşaat ve gayrimenkul alanında sunduğu hizmetlerle hem katılımcılara hem de ziyaretçilere, teknoloji ve sektör trendlerinin öne çıktığı bir deneyim sağlıyor. Ayrıca, inşaat sektörünün geleceğini yakından ilgilendiren “Dirençli Kentler Zirvesi”, 23 Nisan Çarşamba günü BTSO’nun referans eğitim merkezi olan Bursa Business School’da yapılacak. “Şimdi Dönüşüm, Dirençli Kentler, Yenilikçi Yarınlar” temasıyla düzenlenecek zirve, inşaat sektörünün dinamiklerini bir araya getirecek ve kentsel dayanıklılığın öneminden şehir planlamasına kadar çeşitli başlıkları ele alacak.