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Riskli Bina Tahliye Edildi

DEPREM SONRASI BİNA TEDBİR OLARAK TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul’da 23 Nisan tarihinde gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Küçükçekmece’de bulunan 5 katlı bina, yapılan değerlendirmeler sonucunda riskli kabul edilerek tahliye ediliyor. Depremin etkileri doğrultusunda, bina güvenliği açısından gerekli önlemler alınıyor.

BİNA GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKEN ÖNLEMLER ALINDI

Küçükçekmece Yeni Mahalle 3. Çeşme Sokak üzerindeki 5 katlı bina, yapılan kontrollerin ardından aynı gün içinde tahliye ediliyor. Tahliye işleminin ardından zabıta ekipleri tarafından sokağın bir bölümüne şerit çekilerek güvenlik önlemleri artırılıyor. Böylece çevredeki vatandaşların güvenliği hedefleniyor.

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