Riskli Ürünler Piyasadan Geri Toplanıyor

GIDA ÜRÜNLERİNDE HİLELER ORTAYA ÇIKARTILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde yaşanan hileleri açıklarken, Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürünler listesine yeni maddeler eklemeye devam ediyor. Riskli ürünler, tüketicilerin sağlığına zarar verme potansiyeli taşıdığı için, toplatma işlemlerine başlandı. Ebeveynlerin özellikle dikkat etmesi gereken üç yeni ürün bu listede belirlendi. Piyasada satışı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen ürünler hakkında detaylar paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı, vatandaşları bilinçli alışveriş yapmaları hususunda uyarıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN RİSK TAŞIYAN ÜRÜNLER

Yapılan denetimler sonucunda, Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından bazı ürünlerin ciddi riskler taşıdığı saptandı. Bu nedenle, belirtilen ürünlerin satışına yasak getirildi ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

📌 Boncuk Atan Oyuncak Silah

Güvensizlik Nedeni: Oyuncak güvenlik standartlarına uyum sağlamadığı belirlendi. Merminin kinetik enerjisinin standart değerlerin üzerinde olması, yaralanma riski oluşturuyor.

Alınan Önlem: Piyasaya arz edilmesi yasaklandı ve toplatma kararı verildi.

📌 Le Mabellle Markalı Kız Çocuk Elbisesi

Güvensizlik Nedeni: Boyun bölgesinde bulunan serbest uçlu fonksiyonel kordon, boğulma riski taşıdığı için tehlikeli bulunuyor.

Alınan Önlem: Ürünün satışı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.

📌 Ok Atan Tabanca Oyuncak

Güvensizlik Nedeni: TS EN 71-1 standardına uygun olmadığı ve yaralanma riski taşıdığı belirlendi.

Alınan Önlem: Ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN TÜKETİCİLERE UYARI

Ticaret Bakanlığı, güncellenmiş güvensiz ürün listesiyle vatandaşları bilinçli alışveriş yapmaya ve tehlikeli ürünlerden uzak durmaya çağırdı. Tüketicilerin, ürün satın alırken güvenlik sertifikalarına ve kalite standartlarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Özellikle çocukların kullanacağı ürünlerde, üretici firmaların güvenilirliği mutlaka araştırılmalı. Tespit edilen güvensiz ürünler, düzenli olarak güncellenerek kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklamalar, güvensiz ürünlerin denetim altında tutulmaya devam edeceğini gösteriyor.