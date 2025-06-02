Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Tallin’de

RİTMİK CIMNASTİK AVRUPA ŞAMPİYONASI ESTONYA’DA DÜZENLENECEK

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Estonya’nın başkenti Tallinn’de gerçekleştirilecek. Türkiye Cimnastik Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, organizasyon 4-8 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Milli cimnastikçiler, bu önemli organizasyonda büyük bireysel, genç ve büyük grup olmak üzere 3 farklı branşta madalya için mücadele edecek.

MİLLİ TAKIM YARIŞMAYLA MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEK

Türkiye’yi bu şampiyonada temsil edecek sporcular belli oldu. Bireysel dalda Hatice Gökçe Emir ve Deniz Oskay, genç grupta ise Alisa Akhun, Elif Pekacar, Ayşe Vesile Yetgin, Nisa Sare İlkgelen, Rugile Adalı ve Yonca Melina Demirel yer alacak. Ayrıca, büyük grup kategorisinde Anika Rashitov, Arina İuniashina, Aleyna Gürsoy, İrem Sırcan, Melek Duru Özen ve Duru Aysu mücadele edecek.