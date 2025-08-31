Riva Tüneli’nde TIR Devrildi, Trafik Yoğunluğu

ŞOFÖR YARALANDI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bulunan Riva Tüneli içerisinde, sebze yüklü bir TIR, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Bu olay neticesinde yola savrulan sebze kasaları, trafik sıkışıklığına neden oldu. Kaza, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İsmail Ç. yönetimindeki 07 BUA 515 plakalı TIR, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine doğru ilerlerken, lastiğinin patlamasıyla devrildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza sebebiyle, TIR’ın dorsesinde bulunan sebze kasaları yola yayıldı. Olayın hemen ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralandığı tespit edilen sürücü İsmail Ç.’yi olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Kaza sonucunda yolda önemli bir trafik yoğunluğu oluştu.

TIR YOLDAKİ KONTROLÜ SAĞLANDI

Jandarma ekipleri, kazanın olduğu noktada trafikteki araçların kontrollü bir şekilde tek şeritten geçmesini sağladı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaları sonunda devrilen TIR, yoldan kaldırıldı ve etrafa saçılan sebze kasaları temizlendi. Bu kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından bir inceleme başlatıldı.