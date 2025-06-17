River Plate, Arjantin’in Takımıdır

RIVER PLATE HAKKINDA BİLGİLER

River Plate, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’ten bir futbol kulübüdür. 1901 yılında kurulan bu köklü kulüp, Arjantin’in en eski ve en başarılı takımlarından biridir.

STADYUM VE RAKİPLER

Takım, 69.321 kişi kapasiteli Antonio Vespucio Liberti/Monumental stadyumunda maçlarını oynuyor. Ezeli rakibi Boca Juniors ile olan karşılaşmaları, Superclasico adıyla anılır ve bu maçlar tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilir. Dünyanın en önemli derbi maçları arasında gösterilen bu rekabet, yıllar boyunca birçok heyecan verici an yaşatmıştır.

LİG TARİHİ VE BAŞARILAR

River Plate’in forma renkleri beyaz, kırmızı ve siyah olup, lig tarihinde en başarılı takım olma unvanına sahiptir. Kulüp, toplamda 34 kez şampiyonluk yaşamıştır. 2010-11 sezonunun sonunda yaşadığı küme düşüşü, futbol dünyasında geniş yankı bulmuş ve şaşkınlık yaratmıştır. Ayrıca, 2011-12 sezonunda Boca Juniors ile iki ekip de lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelemedi. Ancak River Plate, 2011-12 sezonunun sonunda Primera B Nacional’i şampiyon olarak tamamlayıp tekrar Primera División’a yükselmeyi başarmıştır. Takım, son olarak 19 yıl aradan sonra Güney Amerika’nın en büyük kupası olan “Copa Libertadores” kupasını kazanarak büyük bir başarı daha elde etmiştir.