River Plate Arjantin’in Takımıdır

RIVER PLATE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları çerçevesinde, River Plate ve Urawa Red Diamonds takımları 17 Haziran 2025, Salı günü saat 22.00’de karşı karşıya geliyor. River Plate, Arjantin’in köklü futbol kulüplerinden biri olup, temsil ettiği yer Buenos Aires’tir. 1901 yılında kurulan Club Atlético River Plate, Arjantin futbol tarihinde önemli bir yere sahiptir.

STADYUM VE RAKİP

Kulüp, maçlarını 69.321 seyirci kapasitesine sahip Antonio Vespucio Liberti/Monumental stadyumunda oynamaktadır. River Plate’in en büyük rakibi Boca Juniors ile olan karşılaşmalar (Superclasico), dünya genelinde dikkatle izleniyor ve en prestijli derbiler arasında gösteriliyor. Kulübün forma renkleri Beyaz, Kırmızı ve Siyah’tır.

TARİHİ BAŞARILAR VE DÜŞÜŞLER

River Plate, lig tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak, 34 kez şampiyonluk yaşayarak büyük bir başarıya imza atmıştır. 2010-11 sezonunun sonunda yaşadığı küme düşüşü ise dünyada şaşkınlık yaratmıştır. Boca Juniors ile ilk kez 2011-12 sezonunda karşılaşamayan River, bu sezon sonunda Primera B Nacional’i şampiyon olarak tamamlayarak yeniden Primera División’a yükselmiştir. Kulüp, son olarak 19 yıl sonra Güney Amerika’nın en büyük kupası olan “Copa Libertadores” kupasını müzesine kazandırarak önemli bir başarıya daha imza atmıştır.