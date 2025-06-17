River Plate Urawa Canlı Yayın Nerede?

CANLI YAYIN İLE MAÇ KEYFİ

River Plate ile Urawa mücadelesinin heyecanını kaçırmamak isteyen futbol tutkunları, maçı canlı olarak izlemek için araştırmalar yapıyor. Heyecan dolu anların yaşanacağı bu karşılaşmayı izlemek için haberimizdeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

MAÇ SAATİ VE YERİ

River Plate ile Urawa arasındaki maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, bu akşam saat 22.00’de başlayacak ve Seattle’da bulunan Lumen Field Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Tüm futbolseverlere iyi seyirler dileriz!